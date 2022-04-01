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Требуется каюр! И другие экзотические вакансии в Архангельской области

По итогам апреля работодатели Архангельской области разместили более 7 000 новых вакансий. Компаниям нужны как представители массовых профессий, так и редкие специалисты. На этот раз в топ исключительно редких вошли следующие:

  • Сортировщик алмазов, от 70 000 руб. на руки. Специалист будет заниматься сортировкой природных алмазов, отбором инородных примесей, классификацией алмазов на размерно-весовые группы, https://spb.hh.ru/vacancy/55090000
  • Кок, в обязанности которого войдет приготовление пищи экипажу, составление заявок на продукты, закупка продуктов на рейс, поддержание чистоты и порядка на камбузе. Работа на малом научном судне, https://spb.hh.ru/vacancy/54524658
  • Сотрудник по нанесению логотипа, который станет заниматься разработкой логотипа по требованию заказчика, вырезанием логотипа при помощи режущего плоттера, нанесением логотипа на одежду при помощи термопресса, https://spb.hh.ru/vacancy/54643279
  • Каюр, до 70 200 руб. до вычета НДФЛ. Туроператор приглашает в команду Каюра для работы в хаски-центре поселка Баренбурга. Будущий специалист должен любить собак, https://spb.hh.ru/vacancy/55037154
  • Агрометеоролог требуется для составления агрометеорологических прогнозов, обзоров, бюллетеней, справок, докладов и других оперативных документов, https://spb.hh.ru/vacancy/52190936
  • Доярка на зарплату до 30 000 руб. на руки. Специалист должен иметь хорошее отношение к животным, https://spb.hh.ru/vacancy/53177112
  • Заготовщик водорослей, в обязанности которого войдет добыча арктических водорослей на остовах Соловецкого архипелага, https://spb.hh.ru/vacancy/54420715
  • Требуется зуборезчик на зарплату от 103 000 руб. на руки. Работодатель предоставляет бесплатное проживание, https://spb.hh.ru/vacancy/54781128 
29 апрель 07:33 | : Экономика

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