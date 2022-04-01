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"РВК-Архангельск" помогает город справиться с потопом в поселке Гидролизного завода

Ситуация с подтопление поселка Гидролизного завода не меняется.

Причина – по-прежнему НЕНОРМАТИВНАЯ работа КНС на ул. Менделеева, 2, находящейся в эксплуатации у частного лица – ООО «Водтрассервис», а также большое поступление талых вод. Последнее обстоятельство было озвучено, в том числе, руководством города на сессии Гордумы.

В настоящее время действует режим повышенной готовности, но улицы и дома продолжает топить.

«РВК-Архангельск» считает необходимым озвучить следующее: 

Мы являемся гарантирующей организацией по водоснабжению и водоотведению. Сети «РВК-Архангельск» в Маймаксанском округе работают исправно. При этом в обязанности компании НЕ ВХОДИТ прием ливневой канализации и талых вод. До текущего момента техника предприятия помогает городу справиться с проблемой осушения поселка.


29 апрель 07:00 | : Экономика / Скандалы

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