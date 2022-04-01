Работы на ЖК «О'Берег» в Архангельске ведутся по графику и без задержек

Первый проект Группы Аквилон в округе Майская Горка, это экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает создание сообщества соседей, своего «зеленого мира».
В настоящее время на стройплощадке ЖК «О'Берег» завершается возведение стен и перекрытие 2-го этажа. На 60% выполнены монолитные работы на 2-м этаже. Строительство жилого комплекса ведется в соответствии с графиком, и без снижения темпов.
Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания думу «воздушности». Предусматривается декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский. Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями.
При строительстве применяются качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей выполняется по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.
Данный район является очень привлекательным для новоселов. В непосредственной близости расположен парк «Майский», необходимые социально-бытовые объекты. На ул. Первомайская запланировано строительство новой школы. Из окон квартир нового дома будут открываться красивые виды на Северную Двину.
Как и все жилые комплексы Группы Аквилон в новом объекте будет реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
Благоустройство планируется организовать по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отводится более 75% участка. Прилегающее к дому пространство проектируется по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.
Напомним, что прошлом году Группа Аквилон приобрела у частных собственников земельный участок площадью 0,85 га на пр. Ленинградский, 40. В соответствии с законодательством администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство, которое ведется с соблюдением действующих градостроительных нормативов.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 330 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.