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Вахтовики Архангельской области: рост предложений и зарплат

Ежегодно в России в конце апреля свой профессиональный праздник отмечают работники вахты. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Северо-Запада и выяснили, насколько выросли зарплаты вахтовиков за год и в каких регионах и компаниях повышен спрос на новых вахтовых сотрудников.

С начала года российские компании открыли почти 170 000 новых вакансий с вахтовым форматом работы, это на 49% больше, чем в аналогичном периоде 2021. На вахту в целом по стране приходится порядка 6% от всего объема работных предложений с начала года. В регионах СЗФО спрос на вахтовых работников по сравнению с началом 2021 года вырос еще сильней – плюс 78% вахтовых вакансий на Северо-Западе страны. Лидерами по динамике вакансий стали Ленобласть (+138% вакансий по вахте в начале 2022 года), Мурманская область (+136%) и Петербург. Подробнее - на диаграмме ниже. Прирост вахтовых вакансий в Архангельской области на данный момент +31%.

При этом наибольшая доля вахтовых вакансий от общего числа работных предложений приходится на другие регионы СЗФО. Так, на данный момент в Коми 17% вакансий имеют именно вахтовый метод работы. На втором месте по доле вахтовой схемы работы среди прочих вакансий – Ненецкий АО (15%). На третьем месте по доле таких вакансий оказались Псковская и Новгородская область (по 9% в каждом регионе). Подробнее - на диаграмме ниже. Доля вахтовых вакансий в Архангельской области сейчас составляет 8%.

На фоне роста спроса на новых вахтовых работников компании Северо-Запада также стараются соответствовать запросам соискателей и повышают предлагаемые зарплаты. Так, в 2022 году по сравнению с 2021 в среднем по СЗФО уровень зарплат вахтовиков вырос в среднем на 16%. Причем наибольший рост зарплат в вакансиях, доступных для вахтовых сотрудников зафиксирован в Коми (+27% год к году) до 103 000 рублей. В Архангельской области зарплаты вахтовиков выросли за год на 19% до 95 000.

Стал также известен топ компаний-лидеров по числу опубликованных вахтовых вакансий в Архангельской области с начала 2022 года: Консалтинг Групп, Группа компаний УЛК, Стройтранснефтегаз, Кадровый промышленный сервис, ПКП ТИТАН, Севералмаз, Эксплуатационная Поволжская Компания, Ресурс Групп, МетеорСтафф, Промстрой, Запсибгазпром-Газификация, Центр СодБи, НИТЭК, Евро про, Профмакс, HELIOPARK Group, ТрансСтрой, Трудовые ресурсы, Газстройпром, Екатеринбургская энергостроительная компания.

Согласно сервису hh.ru Карта вакансий, чаще всего в Архангельской области на данный момент вахтовых работников ищут как рекрутинговые агентства (по заказу промышленных площадок со всей страны), так и работодатели напрямую на свои производственные территории. Интересно, что кроме местных работодателей на архангельских вахтовиков претендуют и компании из совсем других регионов и городов (Екатеринбург, Уфа, Москва, Новосибирск, Красноярск и другие).

     

28 апрель 07:30 | : Экономика

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