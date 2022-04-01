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Это не вымысел. В Архангельске есть предложение по зарплате в 500 000 рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок до 500 000 рублей в месяц. 

 Сейчас медианная предлагаемая зарплата в Архангельской области составляет порядка 46 000 рублей, что на 12% меньше зарплатных предложений в других российских областях. Между тем архангелогородцам в апреле доступны порядка 500 «дорогих» вакансий с зарплатой от 100 000 рублей и выше.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают компании строительного сектора, государственные организации, а также компании из отрасли металлургии и автомобильного бизнеса. Сложнее всего найти высокую зарплату в вакансиях образовательных учреждений, компаний индустрии гостеприимства и компаний химической промышленности.

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27 апрель 07:38 | : Экономика

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