Это не вымысел. В Архангельске есть предложение по зарплате в 500 000 рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок до 500 000 рублей в месяц.
Сейчас медианная предлагаемая зарплата в Архангельской области составляет порядка 46 000 рублей, что на 12% меньше зарплатных предложений в других российских областях. Между тем архангелогородцам в апреле доступны порядка 500 «дорогих» вакансий с зарплатой от 100 000 рублей и выше.
Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают компании строительного сектора, государственные организации, а также компании из отрасли металлургии и автомобильного бизнеса. Сложнее всего найти высокую зарплату в вакансиях образовательных учреждений, компаний индустрии гостеприимства и компаний химической промышленности.
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