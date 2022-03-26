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Увы и ах. В этом году некоторых россиян ждет снижение зарплаты

Опрос hh.ru, проведенный среди российских компаний и в том числе из СЗФО, показал, что у 11% местных работодателей до конца года запланировано уменьшение уровня зарплат сотрудников. Еще 36% работодателей пока что оставляют зарплаты сотрудников без изменений. А у 22% счастливчиков зарплаты к концу года даже вырастут. При этом каждая третья опрошенная компания пока затрудняется ответить, что будет с зарплатами её сотрудников. 

Исследование также показало, что с начала текущего кризиса в 10% компаний у сотрудников уже уменьшилась зарплата, у 77% доход пока никак не изменился. А вот у 13% опрошенных с начала обострения геополитической ситуации в феврале наоборот зарплата была повышена. Чаще всего это были первые индексации зарплат со стороны компаний, которые и планировали это сделать по итогам первого квартала 2022 года.

Напомним, в начале этого года hh.ru сообщал, что планы по пересмотру зарплат в сторону повышения были у 20% компаний из СЗФО. Средняя сумма повышения находилась на уровне 5% от текущего дохода сотрудников. 

Отметим, что больше всего, согласно данным опроса, с начала геополитического кризиса пострадали зарплаты сотрудников из сферы продаж (сокращение дохода произошло у 12% опрошенных). С другой стороны, увеличение зарплат в большинстве случаев коснулось ИТ-сферы (22% отметили повышение).

При этом у российских компаний и в том числе из СЗФО есть планы и по повышению зарплат до конца 2022 года. И вновь повезет больше всех сотрудникам из ИТ-сектора (35% компаний планируют увеличение зарплат до конца 2022 года). Вынуждены будут сократить заработок сотрудников на фоне нестабильной ситуации 19% компаний из строительной сферы. 

Между тем опрос также показал, что больше всего шансов получить прибавку в зарплате есть у сотрудников небольших компаний численностью от 100 до 250 человек (27% опрошенных), от 50 до 100 человек (24% могут получить прибавку в зарплате. Также планируют повышение зарплаты 23% компаний численностью от 3000 человек.

    

26 апрель 07:51 | : Экономика

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