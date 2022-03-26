Группа Аквилон предлагает ставку по ипотеке в 4,5% на весь срок кредита*

При покупке квартир у Группы Аквилон в новостройках Архангельска и Северодвинска доступны ипотечные кредиты по программе «Ипотека с господдержкой» со ставкой от 4,5% годовых.
Сумма кредита по программе увеличена до 6 млн рублей. Срок – до 30 лет.
Все подробности о приобретении жилья в новостройках Группы Аквилон можно по телефонам 8(8182) 65-00-08 8(8184) 52-00-00. Подобрать вариант квартиры помогут специалисты отдела продаж в офисах: в Архангельске на ул. Попова, 14 (6-й этаж),
в Северодвинске на ул. Ломоносова, 85 к.1.
- Чтобы сделать платеж по ипотеке максимально комфортным мы предлагаем нашим клиентам субсидированную ипотеку - это совместная сниженная партнерская ставка от банка и Группы Аквилон, разницу компенсирует застройщик. Кроме того, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Одобрение заявки на кредит на квартиру в наших новостройках можно получить за 5 минут у нас в офисе или дистанционно и абсолютно бесплатно, - рассказала ипотечный брокер отдела продаж Группы Аквилон в Архангельске Анна Шабанова.
Единственный федеральный застройщик в Поморье - Группа Аквилон - свои стройки не замораживает, и цены резко поднимать не планирует. Сейчас в Архангельске и Северодвинске компания реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
Необходимо подчеркнуть, инвестиции в недвижимость всегда были гарантией сохранения средств от инфляции. Многие стараются вложиться в жилье на старте продаж – это естественно. От котлована до сдачи дома квартиры вырастают в цене в среднем на 30%. А Группа Аквилон в среднем строит свои ЖК за два года. Поэтому, ждать или покупать - выводы каждый может сделать сам.
*Ставка в размере 4,5% в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», действует на весь срок с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15% и с учетом суммы дисконтов за использование цифровых сервисов и подачи заявки через цифровой канал. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
Процентная ставка в рублях РФ составляет от 10.5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита - от 600 тыс руб. до 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.05.2021 (включительно).
Условия действительны с 22.04.22 по 31.05.22. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир.Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.