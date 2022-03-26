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Больше трети жителей СЗФО готовы "встать на крыло"

Жители регионов СЗФО стали чаще интересоваться переездом в другие регионы страны: если в 2020 году о таком желании сообщали лишь 20%, то в 2022 году – уже 36%. Об этом свидетельствую результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Опрос показал, что на данный момент 36% опрошенных работников и соискателей хотят уехать из СЗФО в другие регионы страны. Ещё 35% опрошенных периодически задумываются о переезде. Однозначно не хотят никуда переезжать 25%. Остальные затруднились ответить. При этом интересно, что доля тех, кто пока не хочет покидать свое постоянное место жительство и менять его на другой регион больше всего именно среди жителей Северо-Запада (25%). Для сравнения больше всего хотят уехать и другие города России жители Дальнего Востока (каждый второй опрошенный или 56%), а также жители Северного Кавказа (42%) и Урала (41%).

Любопытно, что в целом к переезду более склонны соискатели старше 55 лет (36%), а меньше всего таких – среди 45–54-летних респондентов (28%). При этом те, кто точно не готов к релокации в другой регион, чаще встречаются среди соискателей 18–24 лет (26%).

Чаще всего уехать из своего региона мечтают юристы (39%), рекрутеры (36%), а также маркетологи (34%). Периодически задумываются о том, что можно сменить место жительство работники производственной сферы (49%), строители (49%) и топ-менеджеры (46%). А вот не хотят вообще покидать СЗФО в большинстве своем представители рабочего персонала, бухгалтеры, студенты, а также работники транспортной сферы.

Топ-10 регионов для переезда за два года почти не изменился. Список ожидаемо возглавляет Москва: её выбрали 22% респондентов (в 2020 году – 24%). На втором месте оказался Краснодарский край – его выбрали 16% (в 2020 году – 18%), на третьем месте – Санкт-Петербург (11% в 2022 году и 13% в 2020). Далее следуют Ленинградская область (6%), Калининградская область (6%), Московская область (5%), Республика Крым (4%), Алтайский край (2%), Республика Татарстан (2%) и Приморский край (1,9%). Интересно, что Калининградская область за 2 года набрала +2% желающих переехать в этот регион, при том, что остальные перечисленные выше регионы потеряли от 1 до 3% желающих переехать, хоть и сохранили лидирующие позиции.

 

25 апрель 07:47 | : Экономика

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