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Только 15% российских школьников готовы поработать летом

Чаще всего подростки подрабатывают курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых и специалистами по выдаче заказов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 родителей 14—17-летних подростков из всех округов страны.

15% родителей детей в возрасте 14—17 лет говорят о том, что их дети будут подрабатывать в летние каникулы. В прошлом году в мае подобными планами делились также 15% родителей, по факту же подрабатывали летом дети у 14% опрошенных (согласно опросу, проведенному в августе 2021 г.).

Сейчас родители чаще всего рассказывают о том, что их дети хотят устроиться на лето курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых или сотрудниками пунктов выдачи заказов.

В прошлом году для несовершеннолетних были открыты сезонные вакансии продавцов, промоутеров, флористов, консультантов, волонтеров.

Традиционное время публикации вакансий для несовершеннолетних — май. Однако уже сейчас начали появляться вакансии, открытые для подростков.

25 апрель 06:35 | : Экономика

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