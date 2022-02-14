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В четверти архангельских компаний началось постепенное сокращение персонала

Большинство компаний в городе не проводят и не планируют сокращений штатной численности работников. В каждой восьмой компании проводятся точечные сокращения. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.  

В большинстве компаний (76%) не сокращают персонал и не планируют это делать. Небольшие сокращения в рамках оптимизации численности персонала сегодня проводятся в 12% организаций. В 4% компаний — массовые сокращения. Пока не проводят, но планируют точечные сокращения 3% работодателей, массовые — 1%.

В феврале, до начала специальной военной операции, о небольших сокращениях в целях оптимизации численности сотрудников сообщали в целом 6% российских работодателей, о массовых — 1%.

SuperJob отслеживает ситуацию с сокращениями с 2010 года: рынок труда оперативно реагирует на изменения экономической ситуации. Наибольшее число сокращений наблюдалось в декабре 2014 года через некоторое время после присоединения Крыма и наложения санкций западных стран: тогда не сокращали сотрудников и не планировали этого делать только 59% компаний. Число компаний, проводящих и планирующих сокращения, заметно увеличивалось также в марте 2020 года, когда в России начался локдаун из-за пандемии коронавируса.

 

23 апрель 07:36 | : Экономика

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