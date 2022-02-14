На ЖК «RIVER PARK» ведется устройство внутридомовых инженерных сетей

Жилой комплекс «RIVER PARK» Группы Аквилон возводится на пересечении набережной Северной Двины – ул. Урицкого. Все работы ведутся по графику, без снижения темпов.
Участок был приобретен Группой Аквилон в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Застройщик полностью выполнил обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади.
Строящийся ЖК «RIVER PARK» состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. В нем спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон открывается живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор.
В настоящее время на стройплощадке комплекса на секции №1 ведется кирпичная кладка стен 3-го этажа; на секции №2 завершено устройство кровли, ведется устройство внутренних перегородок на 8-м этаже, установлены окна на 2-7-м этажах, на 20% смонтированы витражи, ведется прокладка внутренних инженерных сетей; на секциях №3 и №4 закончено устройство кровли, выполнена установка окон, идет монтаж витражей, ведется штукатурка внутренних помещений, прокладка внутридомовых инженерных сетей и монтаж лифтов; на секции №5 ведется кирпичная кладка стен 11-го этажа, монтаж окон на 8-м этаже и устройство внутренних перегородок на 1-3-м этажах.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов, а также кладовыми. Предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов.
А в октябре прошлого года на открытом аукционе Группа Аквилон приобрела соседний участок по ул. Урицкого. По договору с муниципалитетом застройщик за свой счет полностью расселил два деревянных дома - ул. Урицкого 6 к. 1 и к. 2. Здесь планируется построить жилой комплекс площадью 8,5 тыс. кв. м. Кроме того, за счет застройщика будет обустроен общедоступный сквер.
Чтобы обеспечить комплексное благоустройство территории Группа Аквилон также выкупила частный дом №4 к.1 с земельным участком. Это потребовало немалых усилий и затрат, так как собственники находятся за пределами России. Рядом расположенный дом №6 на ул. Урицкого – включен в государственную программу «Переселения граждан из аварийного фонда 2019-25 гг.» Горадминистрация уже в этом году начнет выкуп помещений у собственников. Дом расселят в первую очередь. Его участок по закону не может быть предоставлен под коммерческое строительство и эту территорию также планируется отвести под сквер.
Вместе с комплексным благоустройством территории ЖК «RIVER PARK», которое планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга это создаст новое комфортное городское пространство в данном микрорайоне площадью более гектара.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 330 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.