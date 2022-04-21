Ситуация в поселке Гидролизного завода под контролем мэрии и "РВК-Архангельск"

За работами насосов РКНС «Водтранссервиса» будут следить специалисты департамента городского хозяйства.
Сегодня в посёлке Гидролизного завода состоялось выездное совещание межведомственной комиссии администрации г. Архангельска, в которую вошли представители департамента городского хозяйства, Маймаксанского территориального округа, «РВК-Архангельск» и владельца районной канализационно-насосной станции ООО «Водтранссервис».
Темой обсуждения стала ненадлежащая работа РКНС на ул. Менделеева, 2, которую обслуживает компания «Водтранссервис». РКНС, куда приходят стоки со всей Маймаксы, начиная от порта Экономия, не смогла обеспечить повышенный весной уровень перекачки стоков, в результате чего произошло подтопление территории посёлка.
Специалистов «РВК-Архангельск» владелец РКНС Сергей Редькин на станцию не допустил – туда смогли зайти только директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, начальник отдела ЖКХ Елена Малахова, глава Маймаксанского округа Андрей Хиле и его зам Андрей Доронин.
После обследования РКНС Владимир Шадрин пояснил, что в работе у собственника станции находятся два насоса, которые способны перекачивать в сутки 270 кубометров сточных вод, в то время как нужно перекачивать порядка 600 кубометров. При этом входная задвижка открыта не более, чем на половину оборотов. В результате у первого приёмного от станции колодца образовался подпор, что явно свидетельствует о некачественной работе РКНС, которая не обеспечивает водоотведение.
«Мы видим, что районная станция не справляется с повышенным объемом сточных вод. Происходит подтопление территории. Мы пришли к выводу, что необходимо ввести в работу третий насос, который будет запущен компанией «Водтранссервис» сегодня во второй половине дня. За работой насосов будет наблюдать наш специалист, если понадобится - круглосуточно», — рассказал директор департамента Владимир Шадрин.
Вторая задача, которая была поставлена перед участниками совещания — усилить работу по осушению территории. Для этого будет задействована дополнительная спецтехника «РВК-Архангельск» и «Городского благоустройства», которая уже брошена на ликвидацию последствий подтопления улиц посёлка.
«Мы ежедневно направляем илососы и другую спецтехнику для откачки воды в посёлке. В совокупности с надлежащей работой РКНС «Водтранссервиса» при условии круглосуточной работы всех трех насосов, можно достичь необходимого эффекта, и вода уйдет. В любом случае мы будем работать в посёлке до полного осушения территории», — подчеркнул главный инженер «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.