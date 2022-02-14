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Не до веселья. Летних корпоративов в Архангельске этом году будет меньше

Чаще всего летние праздники для коллектива собираются организовывать в банковской и IT-сфере, реже всего — в сфере логистики и производства, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.   

Летние корпоративные мероприятия планируются в этом году в каждой пятой архангельской компании (20%). Самые популярные форматы — это выезды на природу, спортивные соревнования и праздники в ресторанах. Также планируются тимбилдинги, квесты, речные прогулки и выходы в боулинг и караоке.
Проводить летние корпоративы больше свойственно малому бизнесу: среди компаний с численностью персонала менее 100 человек подобные мероприятия будут организовывать 21%, тогда так среди предприятий, на которых работает свыше 1000 человек, — только 13%.
Среди компаний разных отраслей чаще всего такие праздники для коллектива планируют организации из банковской и IT-сферы (по 30%), реже всего — из логистической и производственной отраслей (10 и 15% соответственно).
Сегодня бизнес организует летние корпоративы реже. При этом каждая третья компания, планирующая летний корпоратив, собирается потратить на него столько же, сколько в прошлом году (33%). 21% организаций бюджет увеличили, а 12% — уменьшили.

 

21 апрель 09:17 | : Экономика

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