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В ногу со временем. Группа Аквилон продолжает внедрять цифровые технологии

Федеральная девелоперская компания – Группа Аквилон вступила в профессиональную Ассоциацию «Национальное объединение организаций в области технологий информационного моделирования» (сокращено – НОТИМ).

На базе уникальной отраслевой платформы Группа Аквилон примет участие в разработке эффективных решений по внедрению и развитию BIM-технологий и общей цифровизации строительной отрасли.

НОТИМ – некоммерческая организация, объединяющая профессионалов цифрового строительства для обсуждений и выработки единой позиции по внедрению и развитию технологий информационного моделирования в отрасли. Ассоциация принимает активное участие в формировании законодательной и нормативной базы для ТИМ, создании информационных ресурсов и механизмов цифрового обмена, разработке программ повышения квалификации действующих инженеров-строителей и проектировщиков, а также решать ряд других важных для отрасли задач. 

Группа Аквилон имеет существенный опыт в части разработки программного обеспечения и цифровых решений для строительства. Компания уделяет приоритетное внимание цифровизации рабочих процессов на всех этапах жизненного цикла проекта. Так Группа Аквилон создала собственный цифровой продукт с уникальным ПО – умную систему inHOME для управления квартирой и зданием. Сегодня цифровая экосистема предусмотрена во всех проектах компании в Архангельске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Внедрение BIM-технологий позволит значительно повысить качество возводимых объектов, сократить сроки строительства и затраты за счет минимизации ошибок.

Единственный федеральный застройщик в Поморье - Группа Аквилон - свои стройки не замораживает, работы на всех объектах идут по графику. Сейчас в Архангельске и Северодвинске компания реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
 В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

  

21 апрель 08:57 | : Экономика

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