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Спасаем Уйму! «РВК-Архангельск» ведет работы по прокладке дюкера под рекой Юрос

После аварии на центральном водоводе поселка Уйма к руководству «РВК-Архангельск» обратилась глава Приморского района Валентина Рудкина. Напомним, авария  оставила без воды 18 жилых домов и 4 социальных объекта МО «Уемское». В настоящее время вода людям подвозится пожарными машинами МЧС и цистерной водоканала.

Силами специалистов Приморского района было проведено обследование водопровода, но место утечки найти не удалось.  

«Авария на водоводе произошла 18 апреля. Предположительно, утечка на дюкере через реку Юрас, - он построен и введен в эксплуатацию 15 лет назад. Сети находятся на балансе МО «Уемское», они были переданы нам после банкротства птицефабрики. Вода сюда подается с водоочистной станции поселка Силикатчиков, принадлежащей «РВК-Архангельск». Своих сил и средств восстановить водоснабжение у нас недостаточно, потому что работы масштабные и трудоемкие», -  рассказал заместитель главы администрации Приморского района, начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству Юрий Елфимов. 

20 апреля к обследованию подключились инженеры отдела организации работы сетей и сооружений «РВК-Архангельск». Они установили, что дюкер поврежден. Оперативно было принято решение о прокладке нового дюкера через реку Юрос длиной порядка 82 метров. Работы проводятся под контролем со стороны Правительства Архангельской области. 

«РВК-Архангельск» - наш надежный партнер, это единственная компания, у которой  есть все необходимые компетенции по водоснабжению и водоотведению, поэтому к кому еще можно было обратиться, кроме РВК для того, чтобы быстро решить вопрос? Мы знаем, что у них есть и техника, и материалы, и специалисты, которые в максимально короткий срок смогут решить возникшую в Уйме проблему», - отметил заместитель председателя Правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.  Сегодня на месте проведения работ он провел совещание. 

С помощью установки горизонтального-направленного бурения цех строительства сетей «РВК-Архангельск»  приступил к бурению пилотной скважины. Для этого делается прокол в земле, в который заводится пилотный бур. Затем происходит расширение скважины  с помощью специальной насадки, и уже в эту скважину заводится труба.

«На месте работают 2 бригады цеха строительства сетей. В их распоряжении установка ГНБ, экскаватор-погрузчик, автомобильный кран и тягач с тралом. Работы по прокладке трубы планируем завершить сегодня до конца дня. Далее – переключение дюкера к существующему водоводу. Планируем, что вода в дома жителей Уймы придет уже вечером 21 апреля», - рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев. 

20 апрель 15:37 | : Экономика

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