"Денег не хватает". 58% архангелогородцев готовы "пахать" в майские праздники

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос, сколько респондентов подрабатывать на майские праздники и сколько рассчитывают заработать.
Опрос проводили среди 1840 жителей страны – в том числе и из Архангельской области. Как показало исследование, 58% респондентов собираются подрабатывать на майских праздниках. Среди вакансий респонденты отметили: курьер, работник колл-центра – по 10%, продавец – 7%, комплектовщик товаров, кассир – по 5%, фотограф, таксист – по 4%, бухгалтер, няня, промоутер – по 3%, грузчик, догситтер – по 1%.
Больше четверти (26%) опрошенных планируют подрабатывать, так как размер основной зарплаты небольшой. 21% ради материальной подстраховки, для 12% респондентов подработка – это хобби, а еще для 9% – возможность накопить деньги. Также участники опроса берут подработку в выходные потому, что желают быстрее закрыть кредиты – 8%, рассчитаться с другими долгами – 7%, а 4% респондентов просто не хотят оставаться дома в длинные выходные.
Часть опрошенных планирует подрабатывать все праздничные дни – 22%, два-три дня – 9%, остальные будут работать столько, сколько получится. За майские праздники большинство респондентов – 40% –- планирует заработать от 5 до 10 тысяч рублей, 27% опрошенных ожидают получить до 5 тысяч рублей, около 15 тысяч рублей – 5% и более 15 тысяч рублей за подработку в выходные ожидают получить 11% участников опроса.