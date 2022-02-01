"ЭкоИнтегратор" разоблачает фейки в свой адрес

Не так давно один архангелогородец запустил фейк о том, что снижение платы за вывоз ТКО, якобы, временное и с 2023 года плата превысит своё старое значение.
Региональный оператор по обороту ТКО выступил с опровержением:
- Поясняем. В 2018 году Минэкономразвития РФ сформировали прогноз индекса потребительских цен до 2036 года, согласно которому планируемый рост потребительских цен обозначен в районе 4% в год
На основании этого прогноза ежегодно выходит указ Губернатора Архангельской области "Об утверждении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области на _______ год". Согласно этому указу, например, в 2022 году предельный рост тарифов на вывоз ТКО может составить не более чем 4,2%
Таким образом, в 2022 году, плата за вывоз ТКО не может быть поднята более чем на 4,2%. Аналогичная ситуация будет и в 2023 году, когда выйдет новый указ Губернатора Архангельской области, опирающийся на всё тот же прогноз Минэкономразвития РФ
А обозначенной в тексте фейка платы в 127,9 рублей, согласно Минэкономразвития, мы достигнем аж через 13 лет. Такие дела…