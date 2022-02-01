Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"ЭкоИнтегратор" разоблачает фейки в свой адрес

Не так давно один архангелогородец запустил фейк о том, что снижение платы за вывоз ТКО, якобы, временное и с 2023 года плата превысит своё старое значение.

Региональный оператор по обороту ТКО выступил с опровержением:

- Поясняем. В 2018 году Минэкономразвития РФ сформировали прогноз индекса потребительских цен до 2036 года, согласно которому планируемый рост потребительских цен обозначен в районе 4% в год

На основании этого прогноза ежегодно выходит указ Губернатора Архангельской области "Об утверждении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области на _______ год". Согласно этому указу, например, в 2022 году предельный рост тарифов на вывоз ТКО может составить не более чем 4,2%

Таким образом, в 2022 году, плата за вывоз ТКО не может быть поднята более чем на 4,2%. Аналогичная ситуация будет и в 2023 году, когда выйдет новый указ Губернатора Архангельской области, опирающийся на всё тот же прогноз Минэкономразвития РФ

А обозначенной в тексте фейка платы в 127,9 рублей, согласно Минэкономразвития, мы достигнем аж через 13 лет. Такие дела…

20 апрель 09:00 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Маймаксанский потоп: Кто виноват и что делать?
«Если любовь ушла…». Диалоги на «Руснорде» о политике и вере

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (233)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20