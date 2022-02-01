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Хотя бы без порки. Как работодатели наказывают нерадивых подчиненных

Служба исследований hh.ru выяснила, какие санкции применяют работодатели к своим сотрудникам, у которых упала эффективность, а также как часто дело доходит до увольнения.

Опрос представителей российских компаний и в том числе из СЗФО показал, что в первую очередь местные работодатели, если видят, падение эффективности работы у своих сотрудников, требуют объяснений от своих сотрудников. Так поступают 53% опрошенных. На втором месте по популярности диаметрально противоположная позиция – 22% работодателей вообще никаких мер не предпринимают относительно своих работников, у которых низкие показатели активности. 

Между тем на вооружении у местных работодателей есть и менее позитивные методы воздействия на своих работников. Так, 20% могут лишить неэффективных сотрудников части премии, еще 10% могут урезать всю премию. 13% могут прибегнуть к увольнению. А вот 15% работодателей наоборот повышают объем задач и расширить функционал у сотрудников, чтобы понять, причины падения активности на работе и возможно переключить сотрудников на другие свежие проекты.

При этом каждый третий опрошенный (33%) заявил, к нему или к его коллегам периодически применяются подобные санкции из-за низких результатов на работе или после контроля активности сотрудников. Единоразово подобные санкции применялись к 15% опрошенным. А 52% пока не сталкивались с подобным.

Кроме того, судя по данным опроса, к мужчинам-работникам работодатели относятся более строго, чем к женщинам. Так, больше половины мужчин-респондентов заявили, что в случае падения эффективности работодатели требуют от них объяснений. При этом среди женщин в такую ситуацию попадали 48% опрошенных. Мужчин также чаще, чем женщин лишают премии из-за низкой активности на работе (как части, так и полного объема), повышают объем новых задач или даже увольняют.

  

20 апрель 07:48 | : Экономика

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