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На архангельском рынке труда появились вакансии с высокими зарплатами

Сервис по поиску работы hh.ru подобрал 5 «дорогих» вакансий в Архангельской области:

Программист 1С - https://spb.hh.ru/vacancy/54749000 (до 220 000 руб. до вычета НДФЛ)

Управляющий рестораном/сети ресторанов - https://spb.hh.ru/vacancy/54727272 (до 130 000 руб. до вычета НДФЛ)

Старший помощник капитана - https://spb.hh.ru/vacancy/54749953 (до 120 000 руб. на руки)

Горный инженер/геолог - https://spb.hh.ru/vacancy/54636677 (до 250 000 руб. на руки)

Территориальный менеджер - https://spb.hh.ru/vacancy/52099329 (до 150 000 руб. на руки)

 

19 апрель 13:12 | : Экономика

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