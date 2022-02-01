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Глава Лешуконского района Мартынов "забил" на мусорную реформу

Очередной «блокбастер» от авторов «мусорной» реформы в Лешуконском районе

Разница между первым (осенним) и вторым (весенним) фото - полгода. На фото контейнеры, которые были приобретены для размещения на площадках накопления отходов в Лешуконском районе.

Какие различия, кроме сезонных, мы можем наблюдать на фото? Визуально – никаких.
Это те самые контейнеры:

  1. 1. которые сначала вывалили под окнами главы района Мартынова,
    2. закупку которых за бюджетные средства и их ненадлежащее содержание районная администрации отказывалась признавать,
    3. которые затем по зимнику обещали развести по населенным пунктам Лешуконского района и установить для сбора отходов…

Ну, и?
Пришла весна, зимник – всё! А чиновники Лешуконского района оказались не способны даже установить контейнеры, которые уже сколько – год? дольше? – гниют под окнами главы района?

Самое, пожалуй, тревожное в этой ситуации даже не то, что на приобретение этих контейнеров были потрачены бюджетные средства, к расходованию которых чиновники подходят поистине по-барски, а то, что в Лешуконском районе, по-прежнему, не укомплектованы должным образом контейнерные площадки (там, где их хотя бы возвели). А как региональный оператор сможет вывозить отходы из населенных пунктов, контейнеры в которых так и не установлены?

Вот она наглядно – пропасть между реальностью и обещаниями чиновников. Сколько их (обещаний г-на Мартынова) было? А по факту даже с мусорными контейнерами разобраться оказались не способны всей администрацией. Должно быть, очевидно, почему северяне столь скептически оценивают способность кадров, не справившихся в Лешуконском районе даже с установкой контейнеров, осуществить хоть какое-нибудь развитие Лешуконского округа.

Автор текста и фотографий Леонид Таскаев

 

19 апрель 11:54 | : Экономика / Скандалы

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