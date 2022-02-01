Глава Лешуконского района Мартынов "забил" на мусорную реформу

Очередной «блокбастер» от авторов «мусорной» реформы в Лешуконском районе
Разница между первым (осенним) и вторым (весенним) фото - полгода. На фото контейнеры, которые были приобретены для размещения на площадках накопления отходов в Лешуконском районе.
Какие различия, кроме сезонных, мы можем наблюдать на фото? Визуально – никаких.
Это те самые контейнеры:
Ну, и?
Пришла весна, зимник – всё! А чиновники Лешуконского района оказались не способны даже установить контейнеры, которые уже сколько – год? дольше? – гниют под окнами главы района?
Самое, пожалуй, тревожное в этой ситуации даже не то, что на приобретение этих контейнеров были потрачены бюджетные средства, к расходованию которых чиновники подходят поистине по-барски, а то, что в Лешуконском районе, по-прежнему, не укомплектованы должным образом контейнерные площадки (там, где их хотя бы возвели). А как региональный оператор сможет вывозить отходы из населенных пунктов, контейнеры в которых так и не установлены?
Вот она наглядно – пропасть между реальностью и обещаниями чиновников. Сколько их (обещаний г-на Мартынова) было? А по факту даже с мусорными контейнерами разобраться оказались не способны всей администрацией. Должно быть, очевидно, почему северяне столь скептически оценивают способность кадров, не справившихся в Лешуконском районе даже с установкой контейнеров, осуществить хоть какое-нибудь развитие Лешуконского округа.
Автор текста и фотографий Леонид Таскаев