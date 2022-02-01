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На рынке труда в России появились признаки стагнации

Почти половина российских компаний и в том числе из регионов Северо-Запада, прошедших опрос hh.ru, внепланово снижают или останавливают подбор сотрудников до конца 2022 года. Аналогичная ситуация наблюдется и в целом по России. В 23% компаний с конца февраля число сотрудников уже уменьшилось, в 14% компаний, наоборот, численность выросла.

Исследование hh.ru показало, что в 45% российских компаний внепланово снижают или останавливают наем персонала до конца 2022 года. Больше всего компаний, принявших такие решения, в Москве (71%), Санкт-Петербурге (51%).

Увеличивают поиск и набор сотрудников лишь 4% работодателей, 2% - по Петербургу, еще меньше по Москве (1%). При этом 40% опрошенных компаний в том числе из СЗФО пока не меняют своих планов по подбору новых сотрудников, 37% таких приходится на Петербург, в Москве доля таких компаний кратно меньше – лишь 16% работодателей в столице не меняли планы по найму персонала в оставшееся время 2022 года.

Кроме того, по результатам опроса в 23% компаний численность сотрудников уже снизилась с начала текущего кризиса. А в 14% компаний штат сотрудников наоборот вырос, а в 63% пока численность не изменилась.

В разрезе профобластей сильнее всего уменьшилась численность сотрудников в компаниях из сферы строительства (на 26%). С другой стороны, увеличение штата сотрудников наиболее заметно в компаниях из ИТ-сектора. Меньше всего кризис за последний месяц повлиял на численность компаний из производственной сферы.

Безработица в России в 2022 году может достичь уровня 2009 года и составить от 5,7% до 7,5%, сообщил в начале апреля гендиректор HeadHunter Михаил Жуков. При этом еще в феврале она была на историческом минимуме и составляла 4,1%, рассказал он.

  

19 апрель 07:45 | : Экономика

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