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Фитнес-индустрия в Архангельской области переживает не лучшие дни

Компания-производитель спортивного оборудования Hasttings и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование рынка труда в области фитнес-индустрии. Цель — выяснить объем спроса и предложения, уровень конкуренции и средние размеры зарплат в фитнес-индустрии в марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021.

За последний месяц регионы СЗФО находятся на третьем месте по числу вакансий в фитнес индустрии и в том числе на должности работников спортклубов. На сегодняшний день таких рабочих мест на Северо-Западе более 2 200, что на 18% меньше, чем в феврале текущего года, но все же на 67% больше, чем в марте 2021. Общее число резюме кандидатов-соискателей в СЗФО — более 5 000 человек, их количество выросло на 5% по сравнению с февралем этого года.

В Москве и Санкт-Петербурге разница между спросом и предложением имеет одинаковое соотношение, примерно 1:3. В Москве на hh.ru опубликовано чуть более 12 000 резюме кандидатов, в Петербурге — 4 500. В то время, как вакансий на московском рынке фитнеса и спортклубов лишь 4120, питерском — 1782. В целом по России количество вакансий в сфере спорта и фитнеса немногим превышает 14 000, что ниже на 17% по сравнению с февральскими показателями. Общее число резюме соискателей в фитнес-индустрии по итогам марта составляет почти 31 000 человек — это на 4% выше, чем в феврале.

Регионы

 

Динамика вакансий, к фев.22

Динамика резюме, к фев. 2022

Уровень конкуренции (число резюме на одну вакансию)

Россия

-17%

4%

2,2

Северо-Западный ФО

-18%

5%

2,3

Санкт-Петербург

-17%

5%

3

Калининградская область

-21%

-5%

1,9

Ленинградская область

-24%

-8%

1,5

Мурманская область

-24%

1%

1,0

Архангельская область

-17%

6%

1,2

Республика Карелия

-20%

4%

1,5

Республика Коми

4%

3%

1,3

Новгородская область

-41%

-1%

1,1

 

Таким образом, в среднем на Северо-Западе России на одну вакансию в фитнес-индустрии приходится 2–3 кандидата. При этом наибольшая конкуренция в данной сфере в Петербурге (3–4 кандидата), а в остальных регионах СЗФО конкурентов среди местных соискателей, претендующих на работу в фитнесе меньше – 1-2 человека.

«Несмотря на то, что соискателей действительно много, квалификация этих кадров достаточно низкая. Не все, кто называет себя «фитнесс-тренером», имеют профильное образование, часть могла пройти только какие-то краткосрочные курсы. Одним из вариантов, как повысить квалификацию кадров может стать открытие большего количества физкультурно-оздоровительных комплексов, спортклубов и развитие федеральных сетей. Там начинающие тренеры приобретут практический опыт, повысят свою ценность как сотрудника и тогда смогут претендовать на лучшие условия работы, выбирать место для построения дальнейшей профессиональной карьеры», — прокомментировал генеральный директор компании Hasttings Дмитрий Ворончихин.

«По данным Национального фитнес-сообщества, за 2020–2021 годы рынок фитнеса сжался на 40%, на конец 2021 года в отрасли было занято 518 400 сотрудников и работало около 7800 объектов (до пандемии — 768 000 человек и 13 000 объектов)», — рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«С момента, когда фитнес-клубы из-за пандемии не работали в среднем 3–5 месяцев (в зависимости от региона), в отрасли сложилась тенденция оттока кадров из компаний», — отмечает Руслан Биктимиров, директор по франчайзингу X-Fit в России: «Продолжительная работа в онлайне и последующая популяризация дистанционных занятий закрепили тему перехода тренеров к частной практике. Но уже буквально через год многим стало понятно, что набирать постоянных клиентов и поддерживать высокий уровень квалификации проще все же при условии работы в клубе, который обеспечивает трудовую загрузку и регулярно проводит обучение фитнес-персонала. Итог — высокая конкуренция среди тренеров, для которых не хватает мест. Решение — открытие новых клубов, что, в свою очередь, позволит увеличить популярность фитнеса в стране».        

Разрыв зарплат в фитнес-индустрии: от 20 000 до 86 250 рублей

За последний год уровень предлагаемой заработной платы на рынке фитнеса и спортклубов снизился на 10%, с 53 652 рублей до 48 283 рублей — это статистика по России. Ожидания кандидатов в среднем по стране, напротив, выросли. В марте 2022 года россияне, ищущие работу в фитнесе, рассчитывают на оклад 59 694 рубля в месяц. В прошлом году этот показатель был 50 574 рубля. Разрыв между ожиданием и реальностью составляет более 10 000 рублей.

В Москве кандидаты хотят зарабатывать в среднем 78 353 рубля, работодатели предлагают 67 205 рублей. В Петербурге разница между этими цифрами меньше — ожидаемая зарплата 56 577 рублей, предлагаемая 52 677 рублей. В регионах СЗФО соискатели, как правило, сейчас ожидают зарплату на уровне 55 000 рублей, а получают предложения от работодателей на уровне 49 000 рублей.

Самые смелые планы на денежную компенсацию труда исследователи обнаружили в Республике Ингушетия — 100 000 рублей в месяц. Отметим, что предложение по зарплате здесь одно из лучших в России — 70 000 рублей.

Лидером по уровню предлагаемой зарплаты в России для сотрудников фитнес-клубов в марте 2022 года стала Магаданская область, здесь кандидаты могут рассчитывать на 86 250 рублей. Минимальный уровень компенсации труда предлагают в Курганской области — 20 000 рублей.

«Существенный разрыв между средними зарплатами по регионам сохраняется много лет. К сожалению, за последние годы он стал еще заметнее.  Главные факторы — это последствия пандемии, роста валют и экономический кризис», пояснил Дмитрий Ворончихин. 

  

18 апрель 07:36 | : Экономика

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