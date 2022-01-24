Ферма Будейкина стала лучшей в номинации «семейное предприятие для туризма»

Событие произошло в Калуге, где обсуждались лучшие практики по организации экскурсий на производстве. Определено 36 победителей из 19 регионов РФ.
«Фермерская слобода» Владимира Будейкина, что под Архангельском, начала прием туристов с 2017 года. Посетители в определенные часы могут все потрогать своими руками, покормить животных, отведать и приобрести фермерскую продукцию, среди которой особенно славятся сыры из козьего молока с различными добавками. Экскурсоводами выступают члены семьи Будейкиных.
«Фермерскую слободу» уже стали заносить в туристические справочники и специализированные программы по промтуризму.
Однако путь к успеху отнюдь не был усыпан розами. О том, что и кто мешает развиваться семейному предприятию Будейкиных, читайте здесь.