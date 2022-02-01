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«РВК-Архангельск» отметил День экологических знаний экскурсией для школьников

Ежегодно 15 апреля отмечается День экологических знаний, основная цель которого – продвижение ценностей сохранения природы и формирование экологической культуры среди населения.

«РВК-Архангельск» большое внимание уделяет ESG-повестке, а также экологическому просвещению горожан, и сегодня организовал для школьников 8 «А» класса университетской гимназии «Ксения» экскурсию на Центральные очистные сооружения водоснабжения (ЦОСВ). Ребята побывали в «сердце водоканала» - диспетчерской службе, посетили лабораторию по оценке качества воды, станции подъёма и другие производственные помещения. Начальник ЦОСВ Сергей Иванов рассказал какой путь проходит вода из Северной Двины до кранов горожан.

«ЦОСВ — ключевой объект всей системы водоснабжения Архангельска. Именно отсюда вода из нашей северной реки после прохождения всех ступеней очистки и ежедневного отбора санитарных проб попадает в распределительную сеть, и затем по трубам подается в жилые дома и общественные здания. Поэтому надежная работа и плановая модернизация оборудования станции водоподготовки играют ключевую роль в стабильном и бесперебойном водоснабжении горожан», — отметил Сергей Иванов.

Школьники познакомились с работой барабанных сеток с автоматической очисткой, увидели в деле мощные насосы, которые находятся на глубине трёхэтажного здания. Именно на ЦОСВ трубопроводы диаметром 1000 мм и длиной 118 метров способны поднимать в сутки свыше 120 тысяч кубометров воды из Северной Двины.

Гимназисты узнали, что протяженность всех сетей водоснабжения столицы Поморья составляет 579 км, а каждые сутки город потребляет более 80 тысяч кубометров чистой воды.

«Наши специалисты ежемесячно проводят экскурсии на Центральную станцию водоснабжения нашего города. Для каждой возрастной категории мы готовим отдельную программу и свой маршрут. Важно с детских лет приучать ребят к бережному и ответственному потреблению и на конкретных примерах объяснять почему важно заботиться о жизненно важном ресурсе и экологии. Мы уверены, что полученные знания ребята обязательно используют у себя дома и в школе», — подчеркнула начальник отдела подбора, обучения и развития персонала «РВК-Архангельск» Екатерина Бендовская.

Отметим, что «туристический сезон» на объекты «РВК-Архангельск» набирает обороты и на следующей неделе центральные очистные сооружения воды посетят ребята 8 «Б» класса университетской гимназии «Ксения».

15 апрель 15:50 | : Экономика

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