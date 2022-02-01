Геологи в Архангельской области могут рассчитывать на зарплату в четверть миллиона

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас ищут геолога на зарплату до 250 000 руб. на руки.
Работодатель указывает, что будущему сотруднику предстоит участвовать в разработке проекта технического вооружения и перевооружения обогатительной фабрики, принимать участие в формировании технического задания на автоматизацию всего производственного процесса, оказывать содействие в разработке и внедрении новой техники, механизации, автоматизации, а также подбирать персонала.
К будущему геологу предъявляется ряд требований: опыт строительства и запуска горнодобывающего предприятия, опыт работы на раздельной добыче, россыпях, желателен опыт работы с земснарядами, драгами. Успешный кандидат должен обладать умением принимать самостоятельные решения. Компания отмечает, что образование не имеет значения, важен опыт и знания в данной профессии.
Работодатель предлагает полную занятость, а также обещает обсудить условия работы отдельно с каждым кандидатом.