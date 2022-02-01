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Жители Архангельска интересуются финансовой состоятельностью своих работодателей

За последний год архангелогородцы стали чаще следить за финансовыми показателями своих работодателей, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

 55% архангелогородцев следят за финансовыми показателями компании, в которой работают сейчас. Каждый третий (33%) не делает этого, потому что не владеет соответствующими навыками. Еще 12% знают, как отслеживать доходы, прибыль и другие финансовые показатели своего работодателя, однако не интересуются ими. Как правило, свою позицию опрошенные объясняют нежеланием глубоко вникать в то, что не оказывает прямого влияния на их зарплату: «Я все равно получаю только оклад».

За финансовыми показателями своего работодателя чаще всего следят опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (64%), а тех, кто не умеет этого делать, больше всего среди архангелогородцев с доходом менее 50 тыс. руб. (43%). При этом мужчины интересуются финансовой ситуацией в своей компании чаще женщин (57% против 53%).

 

14 апрель 07:00 | : Экономика

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