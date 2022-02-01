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«РВК-Архангельск» завершил важный этап реконструкции канализационного коллектора в южной части города

В Архангельске запущена новая ветка напорного канализационного коллектора, который проложен вдоль улицы Ленина и далее по Окружному шоссе. Запуск обновленного участка, протяженностью 4,8 км, позволил транспортировать стоки из южной части города, которые поступают на КНС-10 на улице Чкалова.

«За два года мы планируем реконструировать еще порядка 8 километров всей трассы протяженностью свыше 12 км и состоящей из двух стальных труб диаметром 800 мм. Действующая сеть построена достаточно давно, и в последнее время здесь было большое количество аварий. Реконструкция коллектора стала приоритетным проектом инвестиционной программы предприятия. Делается это чтобы повысить надежность услуг водоотведения и исключить негативное воздействие на экологию нашего города из-за выхода стоков», - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

При реконструкции используется метод «труба в трубу» с применением материалов российского производства. Пластиковые трубы имеют защитное покрытие, а срок эксплуатации этого материала – более 50 лет. С лета 2021 года работы методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) ведет цех строительства сетей «РВК-Архангельск».

«Технология ГНБ позволяет прокладывать коммуникации бестраншейным методом, это значит, что нам не надо перекапывать дороги, разрушать проезжую часть и тротуары. Мы ювелирно «протягиваем» трубы под автомагистралями и железнодорожными путями. При этом ГНБ в разы увеличивает скорость монтажа труб», - отметил оператор ГНБ «РВК-Архангельск» Николай Чапурный.

Реконструкция канализационного коллектора от КНС-10 на улице Чкалова по Окружному шоссе позволит избежать аварийных ситуаций и исключит выход стоков. Сегодня в полном объеме обеспечен график перекачки стоков, что подтверждает штатную работу системы водоотведения Архангельска.

Общий объем средств, направленных на реконструкцию канализационного коллектора по инвестпрограмме «РВК-Архангельск», составит более 200 млн рублей.  

13 апрель 12:38 | : Экономика

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