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В субботу Группа Аквилон прокатит желающих по своим новостройкам

16 апреля Группа Аквилон приглашает жителей Архангельска и Северодвинска на очередную Экскурсию по новостройкам*.
 В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии познакомят с новыми жилыми комплексами, которые Группа Аквилон начинает возводить в столице Поморья и городе корабелов.
 Записаться на экскурсию можно по телефонам 8(8182) 65-00-08 в Архангельске и 8(8182) 52-00-00 в Северодвинске.
 Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты.

Единственный федеральный застройщик в Поморье - Группа Аквилон - свои стройки не замораживает, и цены резко поднимать не планирует. Сейчас в Архангельске и Северодвинске компания реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
 В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции 16.04.2022 года. Подробности по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00.. Предложение не является публичной офертой. Застройщики ООО СЗ "ПРИТЯЖЕНИЕ". Жилой комплекс на улице Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:050502:3803; ООО СЗ «АКВИЛОН НЕДВИЖИМОСТЬ». Многоквартирный жилой дом в районе улицы Серго Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте  https://наш.дом.рф

 

13 апрель 11:03 | : Экономика

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