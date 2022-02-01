В Архангельской области разработан план эффективного трудоустройства

Центр занятости населения Архангельской области и онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь у соискателей, обратившихся в областную службу занятости появится возможность использовать вакансии, размещенные на hh.ru, как дополнительный ресурс для быстрого и эффективного трудоустройства.
Основным результатом сотрудничества станет обмен вакансиями между hh.ru и Центром занятости населения Архангельской области, что приведет к появлению дополнительных возможностей для работодателей и соискателей, обратившихся в Центр. Также сотрудничество будет заключаться и в организации публичных мероприятий, конференций, презентаций, направленных на повышение информированности о состоянии рынка труда и программах поддержки занятости в области.
Служба занятости, которая проходит сейчас через масштабную реформу, внедряет новые инструменты и принципы взаимодействия с ищущими работу и с работодателями, оптимизирует бизнес-процессы, расширяет возможности для бесплатного обучения сотрудников предприятий и соискателей за счет государственных программ, заинтересована и в расширении возможностей трудоустройства для обратившихся соискателей.
«Мы поддерживаем расширение возможностей для граждан по поиску работы и работодателей в подборе необходимых кадров. Сотрудничество с HeadHunter будет способствовать обмену актуальными вакансиями, а значит сократит срок, в течение которого соискатель найдет рабочее место, а предприятие решит вопрос
с привлечением нужного сотрудника. Обмен положительными практиками, совместные мероприятия – будут способствовать повышению качества услуг в сфере занятости», - подчеркнул исполняющий обязанности директора Центра занятости Александр Голговский,
«Сотрудничество HeadHunter с государственными учреждениями службы занятости уже организовано в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Омске, Томске, Волгограде, Москве, Томске, Казани и других городах, регионах страны. Теперь в упрощенном порядке нашими услугами смогут воспользоваться и жители Архангельской области. Мы открыты к сотрудничеству в любых формах, в зависимости от задач, которые ставит перед собой регион.
С начала 2022 года на hh.ru работодателями СЗФО, и в том числе из Архангельской области, было размещено более 300 000 новых вакансий. Благодаря сотрудничеству службы занятости с HeadHunter работодатели будут быстрее находить нужных профессионалов, а соискатели – желаемую работу. Помимо интеграции вакансий hh.ru в банк вакансий службы занятости населения, сотрудничество предполагает внедрение цифровых инструментов HeadHunter в деятельность Центра, а также проведение совместных мероприятий, направленных на обучение соискателей работе с сайтом, проведение вебинаров для работников Центра», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.
В рамках подписанного соглашения с HeadHunter будет проведена серия бесплатных вебинаров для соискателей и онлайн-обучение для сотрудников Центра занятости, где будет рассказано об особенностях работы с порталом и сервисах hh.ru.