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«РВК-Архангельск» завершил монтаж нового водовода в Кемский посёлок

Бригада водопроводной сети «РВК-Архангельск» поставила финальную точку в переключении абонентов Кемского посёлка с временного водовода диаметром 100 мм на постоянную ветку нового водопровода увеличенного диаметра - 160 мм. Вторая «артерия» диаметром 160 мм будет служить дублёром при проведении обслуживания и неотложных работ на основном трубопроводе.

Напомним, в 2022 году цех строительства сетей «РВК-Архангельск» проложил под руслом реки Соломбалка на глубине трёх метров два полиэтиленовых трубопровода диаметром 160 мм и протяженностью 93 метра. Затем были смонтированы трубы на втором участке – ещё две ветки по 20 метров.

Также был построен новый водопроводный колодец. Завершающим аккордом строительной операции стал монтаж новых современных задвижек и спайка труб в водопроводных колодцах. Важно отметить, что строительно-монтажные работы по прокладке нового водовода проводились без отключения потребителей.

«Новый водовод в сочетании с резервной веткой обеспечит стабильное и бесперебойное водоснабжение потребителей Кемского посёлка даже в самые лютые морозы. Кроме того, на этих сетях не возникнет проблем с промерзанием труб в зимний период», — подчеркнул директор по производству «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.

11 апрель 15:58 | : Экономика

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