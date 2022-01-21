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Исправительные центры Поморья как стартапы по развитию бизнеса

В Управлении Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу прошла деловая встреча руководства УФСИН России по Архангельской области с представителями регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области".

От региональной уголовно-исполнительной системы в ней приняли участие заместитель начальника Управления Алексей Пятаков и начальник отдела  по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Дмитрий Ошуков. Также в разговоре участвовали исполняющий обязанности начальника Управления Минюста России по Архангельской области и НАО Алексей Кокин и президент Союза промышленников и предпринимателей Архангельской области Иван Авдышоев. 

Темой обсуждения стал актуальный вопрос по  созданию новых исправительных центров на территории Поморья при взаимодействии с бизнесменами и предприятиями, которые  состоят в Союзе. Представители УФСИН России по Архангельской области напомнили, что решением Совета Безопасности России в  течение последующих трех лет - до 2024 – УФСИНу и органам исполнительной власти субъекта необходимо активно включиться в создание новых исправительных центров для обеспечения исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ.

- Отбывая наказание в подобных учреждениях,  осужденные могут быстрее  вернуться к нормальной жизни в обществе и наладить социальные связи, что послужит снижению рецидивов, - отметил заместитель начальника УФСИН Алексей Пятаков.

В своем выступлении Дмитрий Ошуков обратил внимание, что для каждого региона, в том числе и для Поморья, открытие исправцентров может являться одним из решений проблемы нехватки  трудовых ресурсов в различных сферах деятельности. 

На сегодняшний момент в  четырех участках, функционирующих как исправительные центры, содержится 220 осужденных. В течение второго полугодия рассматривается вопрос об открытии новых для 210 человек.  Их планируют трудоустроить в сельском хозяйстве, на мебельном производстве, в системе ЖКХ на услугах по уборке территорий.  

Представители регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области" обратились к сотрудникам УФСИН с просьбой предоставить данные по интересующим их отраслям с учетом перечня специальностей, по которым обучают в колониях.

Стоит отметить, что в 2022 году согласно поручению Президента РФ будет обеспечено создание порядка 20 тысяч мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (в среднем около 400 рабочих мест в каждом регионе), к 2024 году их уже должно быть 80 тысяч. В Архангельской области к этому сроку необходимо создать 1447 мест для осужденных к принудительным работам.  

11 апрель 10:53 | : Экономика

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