В Архангельской области растет конкуренция в сфере искусств и гостиничного бизнеса

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, *проанализировали рынок труда регионов СЗФО за первую неделю апреля и выяснили, в каких сферах число вакансий сократилось сильнее всего, и где местные жители больше всего искали работу, насколько высока конкуренция за рабочие места на Северо-Западе.
«Динамика первой недели апреля 2022 года показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация продолжает медленно, но верно стабилизироваться, и падение места вакансий уменьшается. Так, за период с 4 по 10 апреля работодатели СЗФО в целом сократили число вакансий лишь на 0,29%, для сравнения в начале марта падение уровня вакансий было на 8%. Положительная динамика вакансий, то есть прирост, наблюдается Калининградской, Мурманской областях, Карелии, Коми и НАО. Больше всего число вакансий упало за неделю в Псковской области и Ленобласти. Со стороны соискателей самыми активными за неделю в поиске работы были псковичи, новгородцы, петербуржцы и жители Ленобласти», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.
В Архангельской области за первую неделю апреля сильнее всего уменьшилось число работных предложений для HR-специалистов (-11%), в строительстве (-6%) и в сфере закупок (-6%). С другой стороны, у работодателей растет спрос на работников в сфере искусства, медиа (+16%), юристов (+14%), домашний персонал (+12%), а также сезонных работников в ресторанном и гостиничном бизнесе (+10%). Архангелогородцы за неделю более всего интересовались работой по рабочим специальностям, в строительстве, закупках и сфере добычи сырья.
Уровень конкуренции
За первую неделю апреля уровень конкуренции за рабочие места в ряде регионов СЗФО либо снижался (Коми, Калининградская область), либо оставался на прежнем уровне, то есть не рос (Мурманская область, Карелия, Петербурге). В ряде регионов СЗФО конкуренция все равно продолжается расти, правда уже медленней: Новгородская, Псковская, Ленинградская области). Все это может говорить о начале стабилизации ситуации на местных рынках труда. Подробнее – в диаграмме ниже.