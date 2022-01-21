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«Учи, сынок, китайский». Россияне переориентировались в языкознании

Для успешной карьеры наиболее полезно знание английского и китайского языков, детям в будущем тоже пригодятся именно они, считают россияне. При этом значимость английского за последний год снизилась, а китайского — возросла: сказывается влияние политической и экономической повестки. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и родители несовершеннолетних детей из всех округов страны.

По мнению 54% россиян, наиболее полезным для их карьеры было бы знание английского языка. Каждый девятый (11%) считает, что на зарплате и служебном росте положительно сказалось бы владение китайским. Причем по сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, популярность английского языка несколько снизилась, а китайского — возросла в 2 раза.

Остальные иностранные языки требуются для построения карьеры в России гораздо реже: о том, что в работе пригодились бы французский, немецкий, испанский, японский и арабский, рассказали по 1% опрошенных. Другие языки назвали в общей сложности 2% респондентов. Каждый пятый (19%) уверен, что иностранный язык совершенно не нужен ему при исполнении должностных обязанностей.

В пользе английского для карьеры чаще убеждена молодежь до 34 лет (67%) и опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (57%). Тех, кто считает важным знание китайского, больше среди респондентов старше 45 (14%). Об отсутствии необходимости знать какой-либо иностранный язык чаще говорили россияне старшего поколения (25%), опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. и женщины (по 23%).

А какие иностранные языки россияне считают наиболее полезными для будущего своих детей? В необходимости владения английским убеждены 53%, китайским — 28%. Знание других языков считают полезным для подрастающего поколения гораздо реже: в перспективности изучения арабского убеждены — 2%, французского, немецкого, испанского, итальянского и японского — по 1%. По мнению 4% опрошенных, их детям не будет нужен никакой иностранный язык. В необходимости для ребенка английского чаще убеждены женщины (59% против 48% среди мужчин), китайского — мужчины (34% против 21% среди женщин).

11 апрель 06:29 | : Экономика

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