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РВК-Архангельск проведет масштабную реконструкцию сетей в Маймаксе

В «РВК-Архангельск» готовятся к проведению полномасштабной реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Маймаксанском территориальном округе Архангельска.

Первой в очереди на реновацию стоит напорная ветка канализации, проложенная в 70-х годах прошлого века, и в течение 50 лет не знавшая капитального ремонта. За два года обслуживания сетей компанией «РВК-Архангельск» коллектор длиной порядка 10 км был полностью обследован, выявлено несколько аварийных объектов. На сегодняшний день в план неотложных ремонтов включен участок в районе реки Долгая щель.

«Участок напорного коллектора был поставлен в список первоочередных работ и будет реконструирован в рамках ремонтной программы. В настоящее время разработан поэтапный план, который включает оборудование дюкерного перехода под рекой и прокладку нового трубопровода из полимерного долговечного материала. В ближайшее время начнется реализация этого проекта», – рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.

Кроме того, обновление ожидает и сети водоснабжения Маймаксанского округа. На 2022 год в рамках инвестпрограммы запланировано проложить больше 1 тысячи метров новых труб.

«Совместно с администрацией г. Архангельска мы определили участки сетей, которые требуют оперативной перекладки и в этом году приступим к модернизации Маймаксанского участка водопроводных сетей. Сейчас мы готовим техническое задание и уже этим летом приступим к строительно-монтажным работам. Замена проблемных участков позволит повысить надежность водоснабжения жителей самого протяженного округа города», – отметил директор по капитальному строительству предприятия Александр Бараев.​

 

08 апрель 12:40 | : Экономика

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