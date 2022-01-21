Группа Аквилон подтверждает сроки сдачи квартир дольщикам

Как отметили в компании, вступление в силу постановления Правительства РФ №479, которым введен мораторий на штрафы за несоблюдение сроков строительства жилья, не повлияет на плановую передачу квартир собственникам.
- До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. По всем нашим объектам сроки передачи квартир дольщикам не изменяются, они получат ключи строго в соответствии с теми датами, которые указаны в договорах долевого участия, - отметил генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.
Постановление Правительства РФ, опубликованное 29 марта, устанавливает, что до 31 декабря текущего года неустойка (пенни, штраф) за нарушение сроков передачи квартир застройщиками не будет начисляться. Эта отсрочка относится и к требованиям по выплате неустойки, которые были предъявлены к застройщикам до вступления в силу документа.
При этом послабление предусмотрено и для дольщиков. Они при просрочке платежа по договорам долевого участия до конца 2022 года также не должны будут уплачивать пени.
Аналогичное постановление правительства РФ действовало с 3 апреля 2020 до 1 января 2021 года в первую волну пандемии. Сейчас это вновь стало частью антикризисных мер, разработанных для поддержки строительной отрасли федеральным правительством.
Единственный федеральный застройщик в Поморье - Группа Аквилон - свои стройки не замораживает, и цены резко поднимать не планирует. Сейчас в Архангельске и Северодвинске компания реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.