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Северо-Запад России стонет от кумовства в профессиональной сфере

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди местных жителей из регионов СЗФО и выяснила, что именно не нравится людям в их работе.

Опрос показал, что больше всего жителей на Северо-Западе страны в их работе не устраивает оплата труда: больше половины опрошенных, а именно 62% не довольны этой составляющей работы.

Отсутствие перспектив стало вторым по популярности ответом на вопрос «Что вас не устраивает в вашей работе» - так ответили 45% жителей регионов СЗФО, прошедших опрос. На третьем месте (37%) по числу ответов вариант ответа «Меня не устраивает руководство, коллектив и рабочая атмосфера». В равной степени не устраивают жителей Северо-Запада страны такие моменты в работе как рабочие обязанности, соцпакет, отсутствие корпоративного обучения, а также условия труда.

Интересно, что женщин-респондентов чаще, чем мужчин не устраивает коллектив и руководство, а также социальный пакет. С точки зрения должности исследование показало, что респондентов, находящихся на руководящих провизиях, как правило, не устраивает топ-менеджмент компании или рабочая атмосфера. А вот респонденты, находящиеся на линейных должностях, отметили больше других факторов, которые не нравятся им в работе: уровень зарплаты, отсутствие перспектив, а также рабочие обязанности.

 

08 апрель 08:20 | : Экономика / Скандалы

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