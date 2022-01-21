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"РВК-Архангельск" провел в поселке Силикатчиков ремонт дуплетом

«РВК-Архангельск» восстановил штатную работу внутриквартального канализационного коллектора в поселке Силикатчиков. Одновременно с этим для организации стабильного и качественного водоснабжения заменен участок водопроводной трубы в районе дома 2/2 по улице Силикатчиков.

Остро проблема встала ближе к весне – бригады «РВК-Архангельск» были вынуждены дважды в неделю разворачивать на этом участке станцию перекачки, чтобы не допустить подпоров канализации и излива стоков на поверхность.

«В ходе проведения земляных работ стало понятно, что в этом месте пролом канализационного коллектора. Именно поэтому «вставали» на подпоры колодцы всего квартала. В ходе проведения неотложных работ мы заменили 4 метра разрушенной трубы на новую гофрированную из полимерных материалов. Теперь проблем с внутриквартальной канализацией в этом районе быть не должно», - рассказал мастер цеха канализационной сети «РВК-Архангельск» Александр Хромцов.

Кроме того, одновременно с проведением работ на канализационной сети поселка Силикатчиков в компании приняли решение заменить еще и часть водовода.

«Состояние трубы, подающей ресурс в дома на этом участке, оказалось критичным. Если не заменить ее сейчас – мы бы не избежали аварийной ситуации в будущем. Поэтому было логичным провести необходимые ремонтные работы на водопроводной сети одномоментно с устранением повреждения на коллекторе», - рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.

Отметим, что ранее сети канализационные в нашей стране строились без учёта долговечности применяемых материалов, надёжности их работы в агрессивных средах и ремонтопригодности. Значительная часть канализационных коллекторов большинства городов изготовлена из железобетона, без защиты внутренней поверхности труб от агрессивного воздействия канализационных стоков. Сегодня срок службы безнапорных железобетонных коллекторов большого диаметра, построенных 35-50 лет назад, закончился и начался их массовый выход из строя. По данным Минстроя России, на объектах водоотведения ежегодно происходит около 40 тысяч аварий в год, в том числе 33,8 тысяч на канализационных сетях. 

Аварии на канализационных коллекторах происходят вследствие постепенного истончения и разрушения железобетона труб. Такая участь постигла и коллектор на улице Галушина, который цех канализационной сети восстановил в марте. Аналогичная ситуация случилась и с магистральным коллектором от КНС-10, по которому стоки всей южной части города по Окружному шоссе транспортируются на ЦНКС. В настоящее время в рамках инвестпрограммы «РВК-Архангельск» ведутся работы по реконструкции этого коллектора. Также принято решение о реконструкции канализационных сетей в Маймаксанском округе.

 

08 апрель 06:20 | : Экономика

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