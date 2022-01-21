Коряжме удалось победить дефицит молочной продукции

Совсем недавно коряжемские магазины пугали покупателей пустыми полками с молочной продукцией из Вологодской и Кировской областей - разбирали все до последней упаковки. Речь заходила о начале «молочного кризиса»… какие уж тут сахар с гречкой.
Главный специалист отдела экономики, прогнозирования и торговли Наталья Деменник kor24 пояснила, что, действительно, в последнюю неделю марта и в начале апреля объемы поставок молока в местные магазины и сетевые супермаркеты уменьшились. Управляющие торговыми точками объяснили, что у производителя молочной продукции из г. Великого Устюга была проблема в нехватке импортного упаковочного материала (Tetra Pak).
В коряжемских магазинах широко представлена молочная продукция абсолютно разных производителей, но самые популярные марки традиционно из Устюга, Кирова и Вологды. Молоко из этих городов больше всего покупают, на них ориентированы и продавцы. Заявки магазины формируют заранее. Поэтому когда объемы молока из Вологодской области сократились, «молочного запаса» не стало. Горожане разбирали всё.
Сейчас магазины формируют новые заявки, перераспределяют заказы, больше ориентируясь на поставщиков из Кирова и Вологды. Поэтому кризиса молока в городе и округе не ожидается. Кстати, сейчас в местных магазинах нехватки молочной продукции, в том числе из Устюга, не ощущается.
(по материалам издания «Трудовая Коряжма»)