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За 4-дневную рабочую неделю голосует более половины архангелогородцев

Идею 4-дневной рабочей недели поддерживают 52% архангелогородцев, но в подавляющем большинстве компаний ее даже не рассматривают, говорят данные последнего опроса  онлайн-сервиса SuperJob.

 

Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с 5 до 4 дней: по его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

 

Однако в подавляющем большинстве архангельских компаний (87%) такая возможность даже не обсуждалась, а еще в 12% организаций сочли 4-дневную рабочую неделю недопустимой. Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже ввели 4-дневную рабочую неделю, а еще 3% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости.

 

В целом же в разгар пандемии, в феврале 2021 года, компаний по стране, внедривших сокращенную рабочую неделю, было больше — 4%.
 
 Поддерживают идею введения 4-дневки сегодня 52% архангелогородцев. Каждый третий (32%) выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов. При этом сторонниками 4-дневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (54%) и архангелогородцы с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (53%).
 
 Опрос архангелогородцев, работающих в режиме 5-дневной рабочей недели, показал, что 65% из них убеждены, что за 4 рабочих дня вполне справятся со своим объемом работы. Каждый четвертый (23%) не сможет этого сделать. Жители Архангельска до 34 лет чаще других уверены в своих силах: среди них о готовности выполнить 5-дневный объем работы за 4 дня сообщает 78%. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за 4 дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (32%).

07 апрель 10:27 | : Экономика

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