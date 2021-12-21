Жители Архангельска стади меньше оставлять "на чай". Но только не в ресторанах

Чаще всего в Архангельске оставляют чаевые в кафе и ресторанах, реже всего — в отелях и на заправках. Самая большая средняя сумма чаевых — в гостиницах (в среднем 315 рублей), самая маленькая — на автомойках (50 рублей). Во всех сферах, кроме общепита, средняя сумма чаевых за последний год снизилась, согласно опросу онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
2 из 3 горожан оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, причем 23% делают так всегда, а 42% — иногда. Каждый второй оставляет на чай таксистам: 8% делают это всегда, 41% — иногда. Благодарят небольшой суммой курьеров 34% респондентов (9% − всегда и 25% − иногда). Каждый третий опрошенный (33%) оставляет чаевые в парикмахерских (12% и 21% соответственно). По 27% архангелогородцев дают на чай в отелях (10% всегда и 17% иногда), на заправках и автомойках (8% и 19% соответственно).
В среднем самые большие суммы чаевых в Архангельске — у сотрудников отелей: им оставляют в среднем по 315 рублей. В среднем по 150 рублей архангелогородцы дают на чай в кафе и ресторанах, по 100 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают в среднем по 105 рублей сверх чека, таксисты — по 60, а сотрудники заправок и автомоек — по 50 рублей.