«РВК-Архангельск» объявляет водную амнистию для самовольно подключившихся потребителей

«РВК-Архангельск» с 1 по 30 апреля проводит очередную амнистию и рекомендует самовольно подключившимся к сетям водоснабжения или водоотведения потребителям узаконить свои врезки. Опыт проведения такой акции в сентябре 2021 года показал, что мероприятие востребовано жителями и организациями города, которые приобрели недвижимость уже с самовольно подключенными коммуникациями.
Если собственники недвижимости в течение длительного периода не получают квитанции, у них нет договоров и актов о техприсоединении, а также на принадлежащих им объектах отсутствуют опломбированные приборы учета потребления воды, то это явные признаки незаконного присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.
«В соответствии с действующим законодательством при выявлении фактов незаконного подключения, начисления за потреблённый ресурс осуществляются по расчетному методу - «по сечению трубы». Суммы в этом случае могут быть очень внушительными. Так, незаконное пользование сетями в течение трех месяцев в зависимости от диаметра трубы приведет к начислениям до 150 тысяч рублей для населения. Подобные нарушения юрлицам могут обойтись в сумму от 1 до 10 млн рублей», - рассказал начальник инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск» Дмитрий Лазарев.
Для легализации подключения необходимо обратиться с заявлением в офис компании, а также пройти процедуру освидетельствования врезки и предоставить исполнительную съемку сетей, чтобы указать их в будущем договоре. Обращаем внимание, что самовольным подключением считается также слив поверхностного стока (дождевых и талых вод) в систему канализации, если это не указано в договоре.
«В случае обнаружения самовольного подключения в соответствии с 644-м постановлением Правительства РФ мы должны провести «расчет по сечению». Это дорогое удовольствие, и когда речь идет о новых собственниках, которые получили уже объект с нелегальным подключением, это дополнительная нагрузка. В первую очередь, мы рассчитываем, что именно такие абоненты легализуют врезки. Кроме того, данная акция является частью системных мероприятий по решению задачи сокращения потерь на сетях, ведь корректная информация о потребителях воды и стоков дает возможность компании максимально эффективно режимы водоснабжения», - отметила коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.
Оформить необходимые документы можно очно в офисе «РВК-Архангельск» на ул. Касаткиной, 9, каб.9 (инспекция водных ресурсов) с 8 до 16 часов в понедельник, вторник, среду и пятницу (перерыв с 12.00 до 12.45). Не приёмный день – четверг. Свои вопросы потребители могут направить на электронную почту: arhsale@rosvodokanal.ru.