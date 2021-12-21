Архангельской области срочно требуются медики разных специализаций

Сервис по поиску работы hh.ru подобрал 5 актуальных вакансий в сфере медицины в Архангельской области:
Врач-рентгенолог - https://spb.hh.ru/vacancy/53620180 (до 70 000 руб. на руки)
Фармацевт-провизор - https://spb.hh.ru/vacancy/48993565 (до 56 000 руб. на руки)
Медицинская сестра - https://spb.hh.ru/vacancy/54169989 (до 59 000 руб. до вычета НДФЛ)
Врач стоматолог ортопед - https://spb.hh.ru/vacancy/54381049 (до 50 000 руб. на руки)
Фельдшер-лаборант - https://spb.hh.ru/vacancy/50709954 (до 23 100 руб. на руки)