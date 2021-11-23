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«РВК-Архангельск» подвел итоги производственной деятельности за 1 квартал 2022 года

С начала 2022 года аварийно-ремонтные бригады «РВК-Архангельск» устранили 130 повреждений на сетях водопровода и 15 – на сетях канализации. В ряд случаев для обеспечения надежности работы городской системы водоснабжения и водоотведения (ВиВ) были проложены новые трубопроводы. Так, с 1 января переложено более 650 метров водопроводных сетей, из них за последнюю неделю – 15 метров в районе улице Выучейского, 56. Цехом канализации за этот же период переложено 36 метров коммуникаций.

«На этой неделе помимо отработки заявок по аварийно-восстановительным работам, которые не останавливаются круглосуточно, у производственников запланирован ряд неотложных мероприятий. Цех водопроводной сети будет подключать новый, смонтированный нашими строителями под рекой Соломбалка, водовод на Кемский поселок. У цеха канализации задача заменить значимые для микрорайонов участки канализационных коллекторов в поселке Силикатчиков и в Северном округе в районе ул. Партизанская, 60. К решению данной задачи приступаем в течение недели. Это кардинально решит проблемы внутриквартальной системы канализации в названных районах», - рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.

Кроме того, компания ведет планомерную работу по замене транзитных водоводов. Сегодня уже заменено 7 «транзитов», на прошлой неделе специалисты работали по адресу ул. Урицкого, 49/1 – здесь проложено 78 метров водопровода. Следующий адрес в плане – ул. Полярная, 17. Это проблемное место в системе водоснабжения – жителям дома, через который проходит «транзит», приходилось страдать от протечек на трубе в своем подвале. Периодическое латание трубы давало временный эффект, но теперь, когда будет заменено 112 метров сети диаметром 200 мм, вопрос надежного и качественного водоснабжения квартала будет решен.

«В 2021 году объём реализованных мероприятий производственной программы превысил 48 млн рублей. В этом году мы планируем реализовать ремонтную программу на сумму 66 млн рублей. Эти средства будут направлены на восстановление и обновление производственной базы предприятия, ремонт ветхих участков трубопроводов, замену запорно-регулирующей арматуры, монтаж и установку крышек колодцев, обновление пожарных гидрантов, благоустройство территорий после завершения аварийных работ. По сути, это то, что мы делаем каждый день и порой повседневная работа не заметна обывателям, но это важная часть нашей деятельности, направленной на повышение качества жизни горожан», - отметил генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

Гендиректор водоканала также подчеркнул, что предприятие работает в штатном режиме, поддерживая надежное водоснабжение и водоотведение областного центра. В компании создана надежная материально-техническая база и в любое время суток, при любых обстоятельствах специалисты «РВК-Архангельск» продолжат выполнять главную задачу по бесперебойному оказанию коммунальных услуг.  

04 апрель 14:25 | : Экономика

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