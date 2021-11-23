Из Архангельской области рыба тоннами уходит на экспорт в США и Европу

Госинспекторами Североморского межрегионального Управления Россельхознадзора в первом квартале 2022 года проконтролировано для отправки на экспорт 140,920 т рыбопродукции мороженой, из них филе трески – 139,516т, филе пикши – 1,404т. Экспортеры – рыбодобывающие предприятия Архангельской области.
Рыбопродукция от архангельских рыбопромышленников пользуется стабильным спросом во многих странах мира, на этот раз улов северных морей отправился в Нидерланды и США.
При досмотре рыбопродукции установлено соответствие представленным документам, а также соответствие нормам температурного режима при хранении и в толще товара.
Всего было досмотрено и аттестовано 7 единиц автотранспортных средств на возможность погрузки рыбопродукции, особое внимание было уделено соблюдению температурного режима. На момент погрузки температура в транспортных средствах составляла не выше -180С.
Выдан 1 ветеринарный сертификат формы 5i и 7 сертификатов здоровья в ЕС.