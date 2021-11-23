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Группа Аквилон запускает новый проект на острове Ягры*

Группа Аквилон представляет главную премьеру весны - новый проект в Северодвинске на о. Ягры  - ЖК «Аквилон Ostrov». Все подробности можно узнать по телефону 8 (8184) 52-00-00 и в офисе по адресу: ул. Ломоносова, 85 к. 1, 1-й этаж.
 Новый эко-проект класса «комфорт +» от федерального девелопера расположится на ул. Мира и представляет собой два девятиэтажных корпуса. 10 минут отделяет будущих жильцов от прибрежных прогулок вдоль моря, а также соснового бора. Чудесный вид на морскую гладь будет радовать жильцов. ЖК «Аквилон Ostrov» станет изюминкой района, воплощая в жизнь самые смелые планы о близости к природе, экологичности, безопасности с возможностью жить в ритме современного города. При этом рядом с домом есть вся необходимая деловому или семейному человеку городская инфраструктура: транспортные развязки, автобусные остановки, школы, детские сады, магазины и кафе. Кроме этого, к 2023 году планируется построить новый Ягринский мост, а значит, добраться до центра Северодвинска можно будет без пробок.

Напомним, что в прошлом году на открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Участок и расположенное на нем аварийное здание школы, не используемое по назначению более 20 лет, находилось в федеральной собственности. Росимущество проводило аукционы несколько раз, а администрация Северодвинска неоднократно обращалась к собственнику с требованием перекрыть доступ в аварийное здание во избежание несчастных случаев, либо снести представляющий потенциальную угрозу объект.

Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории, у известного в Северодвинске индивидуального предпринимателя, занимающегося предоставлением услуг по сделкам с недвижимостью, за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. Таким образом, был сформирован единый земельный участок, на котором, в соответствии с действующей градостроительной документацией планируется возвести новое жилье общей площадью порядка 30 тыс. кв. м. Сам жилой комплекс займет не более 20% от общей площади участка, остальная территория отводится под благоустройство и озеленение, а также организацию парковочных мест, в соответствии со всеми действующими в Северодвинске градостроительными нормативами.

В жилом комплексе «Аквилон Ostrov» спроектированы 208 квартир с планировочными решениями от студий до евро-четырехкомнатных. Высота потолков в квартирах будет не менее 2,7 метров, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT составит 3 метра.  Все квартиры сдаются в отделке White Box, либо по выбору клиента в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх цветовых вариантов. Стоимость квартир начинается от 2,82 млн рублей. Кроме того, в здании предусмотрены сити-боксы – кладовые для хранения вещей.

Жилой комплекс «Аквилон Ostrov» возводится по технологии «Термо-S»: применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. В здании устанавливаются современные инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.
 ЖК «Аквилон Ostrov» оснащается набором «умных» систем «inHOME», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение и системой «Smart key» с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство выполняется на закрытой дворовой территории и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. 
 Также в доме будет бесплатный детский клуб «Аквилон KIDS» для самых маленьких жильцов, которые передается в общую собственность владельцев квартир.
 В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты четырех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м. Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.
 У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
 *Сроки проведения 05.04.2022 по 30.04.22 года Подробности можно узнать по тел. 8(8184) 52-00-00.  Предложение не является публичной офертой.  Перевод Аквилон Ostrov (Аквилон Остров) - Аквилон Остров. Застройщик ООО СЗ «Мир». Жилой комплекс  по ул. Мира, д 5, г. Северодвинск. Кадастровый номер земельных участков: № 29:28:112207:2081. Проектная декларация на сайте 

 

04 апрель 12:37 | : Экономика

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