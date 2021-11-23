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От минора до мажора. Рабочее настроение у жителей Северо-Запада России

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и сервис подбора психологов Alter провели опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснили, в каком эмоциональном состоянии они находятся, а также насколько формат работы сказывается на психологическом фоне людей.

Формат работы немаловажен для настроения работников. В ходе опроса самые высокие оценки (4–5 бала) ставили в большинстве своем респонденты на фрилансе – именно эти работники чувствуют себя более эмоционально стабильными и счастливыми. На втором месте по доле счастливых стоят работники, трудящиеся в гибридном формате (частично удаленно, частично на территории работодателя) – 35%. На третьем месте – удаленщики (29% респондентов с хорошим настроением). Аутсайдерами оказались респонденты, которые вынуждены ежедневно посещать офис или производственную площадку: лишь 26% довольных жизнью, а также 46% находящихся в плохом настроении и с негативными эмоциями.

С точки зрения географии опрос также дал интересные данные: почти каждый второй (49%) опрошенный в Петербурге поставил своему эмоциональному состоянию низшую оценку (1–2 бала по 5-бальной шкале) и лишь 27% петербуржцев указали на хорошее настроение и эмоции. Это достаточно низкий показатель в сравнении с другими регионами СЗФО – 35% счастливых респондентов на Северо-Западе, а также в сравнении с данными других россиян – 30%.

В разрезе профессиональных областей самое низкое эмоциональное состояние отмечают представители сферы искусства и масс-медиа (69%), бухгалтеры (50%), а также банковские работники (46%), юристы (51%). С другой стороны, чаще позитивном состоянии говорили представители автобизнеса, закупок, а также рабочий персонал.

   

04 апрель 08:01 | : Экономика

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