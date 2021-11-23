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Критика на рабочем месте - за и против

И похвала, и критика все реже стимулируют сотрудников лучше работать. Почти каждый второй россиянин признается, что старается не ради благодарности и не в ответ на критические замечания, а в целях самосовершенствования. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Критика — плохой помощник в мотивации сотрудников: объективные замечания со стороны руководства стимулируют работать лучше лишь 1 из 20 опрошенных (5%). Каждого третьего (33%) мотивирует похвала со стороны начальника и благодарность за достигнутые результаты. Почти каждый второй россиянин (47%), чтобы работать лучше, не нуждается ни в похвале, ни в критике, и свои достижения называет результатом самосовершенствования. При этом, по мнению опрошенных, важно, чтобы работодатель доказывал свое уважение к работникам не только словами, но и конкретными делами — достойной зарплатой, премиями, компенсационным пакетом.

Критика более эффективна в отношении молодежи до 24 лет (на нее положительно реагируют 10%), а похвала чаще мотивирует респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (по 38%). Женщины более чувствительны к словам благодарности, чем мужчины (36% против 30%). Процесс самосовершенствования особенно важен для россиян старше 45 лет (52%).

Сравнивая результаты аналогичных исследований SuperJob, проведенных в 2010 и 2020 гг., становится очевидно, что и роль критики, и роль похвалы в мотивации работников снижается. Так, если в 2010 году слова благодарности от руководителя стимулировали работать лучше 46% россиян, то сегодня — лишь 33%. При этом растет число тех, кто для достижения результатов не нуждается ни в похвале, ни в критике: для них самосовершенствоваться значит работать лучше и зарабатывать достойно.

02 апрель 06:59 | : Экономика

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