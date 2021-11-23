На первых двух корпусах ЖК «АКВИЛОН REKA» заканчиваются работы на кровле

Новый жилой микрорайон возводится Группой Аквилон в историческом районе Архангельска – Соломбале, на берегу реки Кузнечиха.
Архитектурную концепцию ЖК «АКВИЛОН REKA» разработал известный градостроитель из Финляндии Юкка Тиккенен. Одной из главных особенностей нового жилого комплекса является его расположение на берегу реки. Из окон квартир открываются красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Два корпуса класса «бизнес» размещены у реки и будут иметь отдельную закрытую территорию с благоустройством. Корпуса класса «комфорт» расположены рядом, на второй от берега линии.
В настоящее время на корпусах 1 и 2 завершено возведение монолитных конструкций, кладка внешних стен и внутренних перегородок, установлены окна. Завершаются работы по устройству кровли, и прокладке внутренних инженерных сетей, монтажу лифтового оборудования. Навесной вентилируемый фасад на корпусе 1 сделан на 95%, на корпусе 2 – на 25%, на 40% установлены витражи на корпусе 1. На втором этапе строительства, на корпусе 3 завершены монолитные работы, выполняется кладка наружных стен на 7-8-м этажах, устройство внутренних перегородок на 3-м этаже, на 50% выполнена кровля. На копусе 4 ведутся монолитные работы на 6-7-м этажах. На третьем этапе строительства завершены динамические испытания, на четвертом этапе – на 90% выполнена разработка котлована.
При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
В комплексе представлено большое разнообразие планировок квартир. В целом ЖК «АКВИЛОН REKA» объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.
Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб «Аквилон KIDS» в скандинавском стиле. Клуб бесплатно будет передан в собственность жильцов.
Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой Аквилон на аукционе был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина. Расселение дома за счет застройщика завершено. Кроме того, чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа Аквилон выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы.
Поскольку дорожная инфраструктура данного района Соломбалы нуждается в модернизации, Группа Аквилон профинансировала разработку проектно-сметной документации для транспортной развязки на пересечении ул. Советская и ул. Валявкина. Готовый проект будет передан администрации Архангельска, и в дальнейшем включен в программу ремонта и реконструкции городских дорог. Таким образом, новая транспортная развязка позволит обеспечить транспортную доступность как Соломбалы в целом, так и нового микрорайона общей площадью до 30 тыс. кв. м, который реализует Группа Аквилон.
Единственный федеральный застройщик в Поморье - Группа Аквилон - свои стройки не замораживает, и цены резко поднимать не планирует. Сейчас в Архангельске и Северодвинске компания реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех объектах работы идут по графику. До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. У холдинга сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.