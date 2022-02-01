Промышленный альпинист в Архангельской области может рассчитывать на кучерявую жизнь

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас в строительную компанию ищут промышленного альпиниста и предлагают зарплату до 200 000 руб. на руки.
Работодатель ожидает, что будущий специалист имеет опыт работы на высоте, а также опыт работы маляром не менее 4-5 лет. В вакансии упоминается, что наличие удостоверения промальпиниста желательно. Также приветствуется свое снаряжение и спецодежда.
В обязанности будущего сотрудника войдет нанесение огнезащиты на металлоконструкции в действующем промышленном цеху. Компания отмечает, что часть работ производится с веревок, а часть – с настилов на фермах и лесов.
Среди условий компания обещает зарплату до 200 000 руб. на руки, оплачиваемый проезд до места проведения работ и обратную дорогу. Интересно, что работодатель готов компенсировать жилье или предоставить хостел/общежитие в шаговой доступности до места работы.