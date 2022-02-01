Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Промышленный альпинист в Архангельской области может рассчитывать на кучерявую жизнь

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас в строительную компанию ищут промышленного альпиниста и предлагают зарплату до 200 000 руб. на руки.

Работодатель ожидает, что будущий специалист имеет опыт работы на высоте, а также опыт работы маляром не менее 4-5 лет. В вакансии упоминается, что наличие удостоверения промальпиниста желательно. Также приветствуется свое снаряжение и спецодежда.

В обязанности будущего сотрудника войдет нанесение огнезащиты на металлоконструкции в действующем промышленном цеху. Компания отмечает, что часть работ производится с веревок, а часть – с настилов на фермах и лесов.

Среди условий компания обещает зарплату до 200 000 руб. на руки, оплачиваемый проезд до места проведения работ и обратную дорогу. Интересно, что работодатель готов компенсировать жилье или предоставить хостел/общежитие в шаговой доступности до места работы.

 

31 март 09:17 | : Экономика

Главные новости


Обыкновенный вождизм. Что стоит за чистками в архангельской КПРФ
Матросская тишина

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (351)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20