На Кегострове из-за снежных завалов возникла проблема с вывозом мусора

Ситуацию описывает региональный оператор по обороту ТКО «ЭкоИнтегратор»:
- С 24 марта мы не имеем возможности вывезти мусор с контейнерных площадок острова на площадку временного накопления из-за отсутствия проезда к месту разгрузки. Глубина снега в месте проезда составляет около полуметра.
В настоящий момент подъезд к площадке выглядит так, как показано на фото ниже. Вывозить мусор на полигон уже невозможно: по причине потепления, на переправе было установлено ограничение на проезд в 5 тонн.
Администрация Архангельска, пожалуйста, устраните проблему, чтобы мы могли выполнять нашу работу.
Дмитрий Александрович, ЦУР Архангельской области, просим вас оказать содействие в работе над устранением проблемы.