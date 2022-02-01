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На Кегострове из-за снежных завалов возникла проблема с вывозом мусора

Ситуацию описывает региональный оператор по обороту ТКО «ЭкоИнтегратор»:

- С 24 марта мы не имеем возможности вывезти мусор с контейнерных площадок острова на площадку временного накопления из-за отсутствия проезда к месту разгрузки. Глубина снега в месте проезда составляет около полуметра.

В настоящий момент подъезд к площадке выглядит так, как показано на фото ниже. Вывозить мусор на полигон уже невозможно: по причине потепления, на переправе было установлено ограничение на проезд в 5 тонн.

Администрация Архангельска, пожалуйста, устраните проблему, чтобы мы могли выполнять нашу работу.

Дмитрий Александрович, ЦУР Архангельской области, просим вас оказать содействие в работе над устранением проблемы.

31 март 08:00 | : Экономика / Скандалы

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